Kanada'da Müslüman kız kardeşlere bıçaklı saldırı

Maskeli bir kişi, başörtülü iki kız kardeşe saldırdı. Kızlardan birini yere iten şahıs diğerinin ise boğazına bıçak dayadı.

Kanada'nın Ontario eyaletinde Müslüman bir aile kaldırımda yürürken saldırıya uğramış ve 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede Müslümanlara yönelik bir olay daha yaşandı. Kanada'nın St. Albert kentinde maskeli ve 50 yaşında olduğu belirlenen bir kişi, iki Müslüman kıza saldırdı.

İKİ KIZ KARDEŞE SALDIRI

Bölge polisi tarafından yapılan açıklamada; Alderwood Park yakınlarındaki bir patikada yürüyen iki kız kardeşe yaklaşan bir adamın, kadınlardan birini başörtüsünden tutarak yere itip bayılttığı, diğerinin ise boğazına bıçak dayayarak hakaretler yağdırdığı ifade edildi.





"İÇ TERÖR EYLEMİ.."

Saldırganın kayıplara karıştığı, bilinci yerine gelen kadının hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Diğerinin ise hafif şekilde yaralandığı ancak hastaneye kaldırılmadığı aktarıldı. Saldırının nefret suçu kapsamında soruşturulduğu belirtildi.

St. Albert Belediye Başkanı Cathy Heron ise söz konusu saldırıyı "iç terör eylemi" olarak nitelendirdi.

