Kanada'da Çinli erkek yolcu, yüzüne tüküren kadını durakta bekleyen otobüsten iterek dışarı attığı anlar kameralara yansıdı.

Kanada'nın Vancouver kentindeki bir otobüste yaşanan olayda, Çinli erkek yolcu maskesiz otobüse binen kadın ile tartışma yaşadı.

YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Uzun süre devam eden tartışmanın ardından kadın, kendisine “iğrenç” dediği için yolcunun yüzüne tükürdü.

ARAÇTAN ATTI

Erkek yolcu ise tepki olarak kadını şiddetli bir şekilde iterek durakta bekleyen otobüsün dışına fırlattı. Yere düşen kadının ise yardımına o sırada durakta bekleyen bir kadın koştu.

Kanada'da yüzüne tüküren kadını otobüsten attı VİDEO

Olay anı bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Polis olaya karışan yolcularla ilgili inceleme başlattı. Vancouver kentinde salgın nedeniyle toplu taşıtlarda maske takılmasının zorunluğu olduğu belirtildi.

Öte yandan, Kanada’da bir kişiye tükürmek saldırı olarak nitelendirildiği için kadın hakkında soruşturma başlatılması bekleniyor.