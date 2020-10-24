Dolar
7.9671
0.3691%
Euro
9.4492
0.6143%
Altın
1901.9
-0.1155%
Borsa
1190.63
-0.6417%
G. Altın
487.203
0.2495%
Bitcoin
102982.54
-0.5434%
EXEN Coin
10.85
-0.89%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Kanada'da yüzüne tüküren kadını otobüsten attı

    Kanada'da Çinli erkek yolcu, yüzüne tüküren kadını durakta bekleyen otobüsten iterek dışarı attığı anlar kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 24.10.2020 - 11:59
    • Güncelleme : 24.10.2020 - 12:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kanada'da yüzüne tüküren kadını otobüsten attı

    Kanada'nın Vancouver kentindeki bir otobüste yaşanan olayda, Çinli erkek yolcu maskesiz otobüse binen kadın ile tartışma yaşadı.

    YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

    Uzun süre devam eden tartışmanın ardından kadın, kendisine “iğrenç” dediği için yolcunun yüzüne tükürdü.

    Kanada da yüzüne tüküren kadını otobüsten attı #1

    ARAÇTAN ATTI

    Erkek yolcu ise tepki olarak kadını şiddetli bir şekilde iterek durakta bekleyen otobüsün dışına fırlattı. Yere düşen kadının ise yardımına o sırada durakta bekleyen bir kadın koştu.

    Kanada'da yüzüne tüküren kadını otobüsten attı VİDEO

    Kanada da yüzüne tüküren kadını otobüsten attı #2

    Olay anı bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Polis olaya karışan yolcularla ilgili inceleme başlattı. Vancouver kentinde salgın nedeniyle toplu taşıtlarda maske takılmasının zorunluğu olduğu belirtildi.

    Öte yandan, Kanada’da bir kişiye tükürmek saldırı olarak nitelendirildiği için kadın hakkında soruşturma başlatılması bekleniyor.

    Kanada da yüzüne tüküren kadını otobüsten attı #3

    Görüş Bildir