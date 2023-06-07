Kanada’daki orman yangınları, ABD’de hava kalitesini düşürdü

DHA

Kanada'nın kuzeydoğu bölgelerinde haftalardır devam eden orman yangınları söndürülemiyor.

Yangınlardan yükselen dumanlar Ontario ve Quebec semalarını kaplarken, ABD'nin en kalabalık şehri New York'a kadar yayıldı, gökyüzünün rengi sarıya döndü.

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA), eyaletlerde yaşayanlara, camlarını açmamaları ve gerekmedikçe dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

EPA’dan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

EPA, hava kirliliğinden etkilenmesi muhtemel eyaletlerin, Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island ve Vermont olduğunu aktardı.

EPA, özellikle de önceden mevcut sağlık sorunları olanların solunum yolu sorunları yaşayabileceğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Duman bulutları bölge üzerinde taşınırken gökyüzünün puslu olması, görüş mesafesinin azalması ve yanan odun kokusunun yayılması çok muhtemeldir. Bölgenizde önemli ölçüde duman olduğu zamanlarda, önceden mevcut tıbbi rahatsızlıkları olan kişilerin pencereleri kapalı olarak içeride kalmaları ve iç mekan havasını bir fan veya klima ile sirküle etmeleri önerilir.



Yüksek ince partikül kirliliği seviyelerine maruz kalmak hem akciğerlerinizi hem de kalbinizi etkileyerek solunum sorunlarına neden olabilir, astımı ve önceden var olan diğer akciğer hastalıklarını şiddetlendirebilir. Partikül madde seviyeleri yükseldiğinde, özellikle solunum problemleri olan çocuklar ve yetişkinler, açık hava aktivitelerinden kaçınmalıdır.