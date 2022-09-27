Kanada'dan Mahsa Amini’nin ölümünden sorumlu olanlara yaptırım

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın Mahsa Amini'nin ölümünde sorumlu olan kişi ve kurumlara yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümünün ardından patlak veren protestolar devam ederken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada’nın Amini’nin ölümünden sorumlu olan kişi ve kurumlara yaptırım uygulayacağını duyurdu.

"İran'da polis dahil çeşitli kurumlara yaptırım uygulayacağız"

İHA'nın aktardığına göre; Trudeau yaptığı açıklamada, "İran’ın tekrar tekrar insan haklarını hiçe saydığını gördük, şimdi bunu Mahsa Amini’nin ölümü ve protestolara yönelik baskıyla görüyoruz" ifadelerini kullanarak, "Bugün, İran’ın sözde ahlak polisi de dahil olmak üzere düzinelerce kişi ve kuruluşa yaptırım uygulayacağımızı duyuruyorum" dedi.