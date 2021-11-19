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    Kanada'dan Pfizer/BioNTech aşısının 5-11 yaş grubuna uygulanmasına onay

    Kanada Sağlık Bakanlığı’na bağlı Health Canada, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubuna uygulanmasını onayladı.
    • İHA
    • 19.11.2021 - 19:00
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 19:01
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    Kanada'dan Pfizer/BioNTech aşısının 5-11 yaş grubuna uygulanmasına onay

    Kanada'da Covid-19’a karşı Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın geliştirdiği aşıların 3’üncü dozuna onay verilmesinin ardından Sağlık Bakanlığına bağlı Health Canada, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna uygulanmasına da onay verdi.

    YÜZDE 90 ETKİLİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

    Health Canada, söz konusu yaş grubunda aşının Covid-19’a karşı yüzde 90 etkili olduğunu ifade ederek, Bakanlığın kapsamlı ve bağımsız bilimsel incelemesinin ardından bu aşının 5-11 yaş grubunda aşının faydalarının risklerinden daha ağır bastığının belirlediğini aktardı.

    Kanada dan Pfizer/BioNTech aşısının 5-11 yaş grubuna uygulanmasına onay #1

    ÜLKEDE 12 YAŞ ÜSTÜ ÇOCUKLARA 3'TE 1 ORANINDA DOZLAR HALİNDE UYGULANIYOR

    Kanada’da ayrıca, Pfizer-BioNTech aşısı 12 yaş üstü çocuklara 3’te 1 oranında dozlar halinde 21 gün arayla iki doz halinde uygulanıyor. Kanada’da yapılan klinik deneylerde, Pfizer/BioNTech aşısının 16 yaş ve üzerindekiler için yüzde 95, 12 ila 15 yaş arasındakiler için yüzde 100 etkili olduğu tespit edilmişti.

    Öte yandan Kanada’da salgının başından bu yana 1 milyon 759 bin 560 vaka tespit edilirken, 29 bin 462 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    Kanada dan Pfizer/BioNTech aşısının 5-11 yaş grubuna uygulanmasına onay #2

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