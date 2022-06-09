Petrol
123.84
-0.02%
Euro
18.4597
0.36%
Dolar
17.182
0.33%
Altın
1.022
0.14%
Borsa
254
-4.07%
Bitcoin
521.891
-1.15%
BTXN Coin
11.21
0.08%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    Kanada'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar

    Kanada Rus petrol, gaz ve kimya endüstrilerine yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.
    • 09.06.2022 - 00:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kanada'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara yenileri ekleniyor.

    Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yaptığı yazılı açıklama ile Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını duyurdu.

    Rus petrol, gaz ve kimya endüstrilerine yaptırımlar

    Söz konusu yaptırımlar kapsamında Rus petrol, gaz ve kimya endüstrilerinin operasyonları için gerekli olan muhasebe, reklam gibi 28 hizmetin Rusya'ya ihracatı yasaklandı.

    Kanada dan Rusya ya yeni yaptırımlar #1

    Rusya'nın bütçe gelirinin yüzde 50'si hedefte

    AA'nın haberine göre Joly, açıklamasında, hedef alınan bu sektörlerin Rusya'nın bütçe gelirinin yüzde 50'sine tekabül ettiğini kaydetti.

    Kanada dan Rusya ya yeni yaptırımlar #2


    İlginizi Çekebilir

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Haziran değil miydi bu ay ya?
    Yaşam

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Haziran değil miydi bu ay ya?

    Demet Özdemir minicik atletiyle ayna karşısında poz verince... 'Olaysın, fazlasın..'
    Medya

    Demet Özdemir minicik atletiyle ayna karşısında poz verince... 'Olaysın, fazlasın..'

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir