Kanada'dan Rusya'ya yeni yaptırımlar

Kanada Rus petrol, gaz ve kimya endüstrilerine yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlara yenileri ekleniyor.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yaptığı yazılı açıklama ile Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını duyurdu.

Rus petrol, gaz ve kimya endüstrilerine yaptırımlar

Söz konusu yaptırımlar kapsamında Rus petrol, gaz ve kimya endüstrilerinin operasyonları için gerekli olan muhasebe, reklam gibi 28 hizmetin Rusya'ya ihracatı yasaklandı.

Rusya'nın bütçe gelirinin yüzde 50'si hedefte

AA'nın haberine göre Joly, açıklamasında, hedef alınan bu sektörlerin Rusya'nın bütçe gelirinin yüzde 50'sine tekabül ettiğini kaydetti.