Kanadalı sürücüler, ABD-Kanada sınır köprüsünü kapattı

Aşı zorunluluğu kararını protesto etmeye devam eden Kanadalı kamyon ve tır sürücüleri, ABD ile Kanada’yı birbirine bağlayan Ambassador Köprüsü’nü kapattı.

Kanada hükümetinin, kamyon ve tır sürücülerine aşı zorunluluğu getirmesiyle başlayan protestolar, ikinci haftasında da devam etti.

Protestocular dün, ABD ile Kanada arasındaki en işlek bağlantı noktası olan Ambassador Köprüsü’nü kapattı.

KUZEY AMERİKA'DAKİ EN İŞLEK ULUSLARARASI KARA SINIR KAPISI

Kanada’nın Windsor kentiyle ABD’nin Detroit kenti arasındaki nehir üzerinde bulunan köprü, Kuzey Amerika'daki en işlek uluslararası kara sınır kapısı konumunda.

YILLIK TİCARETİN YÜZDE 27'Sİ BU KÖPRÜ ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Kanada ile ABD arasındaki yıllık yaklaşık 400 milyar dolarlık ticaretin yüzde 27'sinin bu köprü üzerinden yapıldığı belirtildi.

ARAÇLARDA ÇOCUKLAR DA YAŞIYOR

Polis dün yaptığı açıklamada, 23 kişiyi gözaltına aldığını ve 1.300 trafik cezası kestiğini belirtti.

Protestoya katılan kamyon ve tırların yüzde 25’inde ailelerin ve çocukların yaşadığını vurgulayan polis, bu çocukların güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

“HERKES BU SALGINDAN BIKTI”

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, protestolara ilişkin dün parlamentoda yaptığı konuşmadan bir bölüm paylaşarak, “Herkes bu salgından bıktı. Özellikle ön saflardaki çalışanlarımız. Bilimi dinlemeye ve birbirimize destek olmaya devam etmeyi onlara borçluyuz.” dedi.