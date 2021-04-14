Kanye West'in Kim Kardashian'dan boşanma talepleri

Eşi Kim Kardashian'ın kendisine açtığı boşanma davasına ilk kez resmi olarak mahkemeye başvurarak karşılık veren Kanye West, neredeyse aynı taleplerde bulundu.

Şubat ayında boşanma davası açan Kim Kardashian’a, Kanye West’ten ilk resmi yanıt geldi.

West’in 9 Nisan’da yaptığı mahkeme başvurusuna göre, 43 yaşındaki rap şarkıcısı, çocukları North (7), Saint (5), Chicago (3) ve Psalm’ın (2) 40 yaşındaki eşi Kardashian ile ortak velayetini istiyor.

TALEPLERİ ÖRTÜŞÜYOR

Reality show yıldızı Kardashian da West ile aynı görüşte.

Kardashian, boşanma başvurusunda dört çocuğu için ortak velayet talebinde bulunmuştu.

West’in mahkemeye sunduğu taleplerinden bir diğeri de eşlerden her birinin kendilerine ait ödemelerini kendilerinin yapması ve birbirlerine eş nafakası ödememeleri gerektiği şeklinde.

Bu talepler de Kardashian’ın mahkemeye sunduğu beklentileriyle örtüşüyor.

AYRILIK GERÇEKTEN “DOSTANE”

Ayrılmalarının nedeni olarak "uzlaştırılamaz farklılıkları" gösteren West, ayrı ve paylaşılan mülklerin "yargılama veya uzlaşma sırasında kanıta göre" belirlenmesini istedi.

Çifte yakın bir kaynağın E! News’e aktardığı bilgiye göre, hem Kardashian hem de West, evlilik sözleşmelerine bağlı kalma taraftarı.

West’in mahkeme belgeleri, daha önce çifte yakın kaynakların boşanma haberleri ilk çıktığında tanımladığı gibi ayrılığın gerçekten "dostane" olduğunu gösteriyor.

İKİ AY ÖNCE BOŞANMA DAVASI AÇTI

Kardashian ve West çiftinin boşanacakları söylentisi bu yılın başında ortaya çıkmıştı.

Kardashian’ın çocuklarıyla birlikte New York’taki evlerinde kaldığı, West’in ise tek başına Wyoming’dek çiftlikte olduğu konuşuluyordu.

Söylentilerin ardından Kardashian, iki ay önce mahkemeye boşanma başvurusu yaptı.