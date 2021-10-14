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    Karabağ'da 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

    Karabağ'da yasa dışı bulunan Ermeni silahlı gruplarının saldırısında 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.
    • İHA
    • 14.10.2021 - 23:09
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    Karabağ'da 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ’da yerel saatle 18.15 sıralarında Ermeni silahlı grupları tarafından açılan keskin nişancı ateşi sonucu Afgan Hamzayev isimli Azerbaycan askerinin şehit olduğu bildirildi.

    RUS-TÜRK ORTAK MERKEZİ SORUŞTURACAK

    Bakanlık yetkilileri, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini iletirken, saldırının soruşturulması için Rus-Türk Ortak Gözlem Merkezi’nin bilgilendirildiği aktarıldı.

    Karabağ da 1 Azerbaycan askeri şehit oldu #1

    "ERMENİ TARAFININ PROVOKASYONU"

    Açıklamada, saldırının, Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının Rusya’nın arabuluculuğunda Minsk’te yaptığı görüşme arefesinde gerçekleştirilmesinin Ermeni tarafının provokasyonu olarak nitelendirildi. Saldırının, Ermenistan’ın bölgedeki durumu kasten kötüleştirme, 10 Kasım 2020’de imzalanan üçlü bildirinin hükümlerinin uygulanmasını engelleme ve Rus barış güçlerinin faaliyetlerini gölgede bırakma politikasının bir başka kanıtı olduğu aktarıldı.

    Saldırıyı gerçekleştiren Ermeni silahlı gruplarının etkisiz hale getirilmesi ve Azerbaycan kanunları karşısında cevap vermeleri için gereken önlemlerin alınacağı kaydedildi.

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