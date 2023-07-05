Karaya cesedi vuran balinanın içinden 500 bin euroluk amber çıktı Las Palmas Üniversitesi’nden bilim insanları, karaya cesedi vuran bir ispermeçet balinasına otopsi yaptı. Otopsi sonucunda balinanın ölümüne, içindeki 500 bin euro değerinde olan amber kütlesinin sebep olduğunu açıklandı.

DHA

Kanarya Adaları merkezli Las Palmas Üniversitesi’nden Adli Veterinerlik Patolojisi Bölümü Profesörü Dr Antonio Fernandez liderliğinde bir grup bilim insanı, cesedi karaya vuran bir ispermeçet balinasına otopsi yaptı.

Otopsi sırasında, balinanın içinden 9.5 kiloluk son derece nadir bulunan amber çıkarıldı.

Değeri 500 bin euro

Bilim insanları, piyasa değeri yaklaşık 500 bin euro olan amberin, balinanın bağırsaklarında yırtılmaya neden olduğunu ve balinanın bu sebeple öldüğünü belirledi.

Prof. Dr. Antonio Fernandez 3 Temmuz’da yaptığı açıklamada, özellikle parfüm sektörü için son derece değerli bir ham madde olan amberin satılacağını ve La Palma Adası’nda 2021 yılında yanardağ patlamasında zarar gören kişilere bağışlanacağını ifade etti.

Amber ne işe yarıyor?

İspermeçet balinaları büyük miktarlarda deniz canlısı ile besleniyor ancak bu deniz canlılarının bazı bölümleri, balinaların sindirim sistemi tarafından sindirilemiyor.

Ve balinalar, bu katılaşmış ve “amber” adı verilen maddeyi kusarak sisteminden çıkarıyor.

Nadir şekilde elde ediliyor

Ortalama olarak her yüz ispermeçet balinasından sadece biri amber ürettiği için amberler genelde denizde yüzerken keşfediliyor.

Bu sebeplerden dolayı son derece nadir bir şekilde elde edilen amber, kokusu ve içindeki alkolün parfümü kalıcı hale getirmesi sebeplerinden dolayı parfüm ham maddesi olarak son derece değerli…