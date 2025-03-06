Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde: Filistin direnişi her olasılığa hazır

AA

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, İsrail’in "savaş ve soykırımla başaramadığını tehditler ve hileler yoluyla da elde edemeyeceğini" ifade etti.

"İSRAİL HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAK"

"Filistin direnişi her olasılığa hazır." ifadesini kullanan Ebu Ubeyde, direnişin muhtemel bir yeni çatışmada "işgale acı verecek güce" sahip olduğunu, İsrail’in esirlerini geri almasının en kısa yolunun ise imzaladığı ateşkes anlaşmasına sadık kalması olduğunu vurguladı.

Ebu Ubeyde, İsrail'in savaş tehditleriyle başarısızlık ve hayal kırıklığından başka bir şey elde edemeyeceğinin ve bu tehditlerin direnişin duruşu üzerinde hiçbir etkisi olmayacağının altını çizdi.

İsrail'in tehditlerinin Filistin direnişine dayattığı şartları kabul ettiremediği için yaşadığı aşağılanma duygusunun dışa vurumu olduğunu ifade eden Ebu Ubeyde, Gazze’ye yönelik saldırılarda yaşanacak olası bir tırmanışın direnişin elindeki İsrailli esirlerin ölümüne yol açabileceği uyarısında bulundu.

"İSRAİL'İ ANLAŞMA ŞARTLARINA UYMAYA ZORLAMALIYIZ"

Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, şöyle devam etti:

"Mevcut krizden çıkmanın en iyi yolu, İsrail'i, imzaladığı ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki şartları yerine getirmeye zorlamaktır. Direniş, İsrail’in anlaşmalardan kaçınma çabalarına ve sürekli erteleme taktiklerine rağmen anlaşmaya saygı göstermiş ve ona sadık kalmıştır. İsrail’in, varılan mutabakatla çelişen yeni bir durum dayatma çabalarına da karşı çıkmıştır."

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona ermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 3 Şubat'ta başlaması gereken anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği duyurulmuştu.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi yerine ilk aşamasının ramazan ayının sonuna kadar uzatılmasını istiyor.