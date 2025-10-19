Kassam Tugayları, bir İsrailli esirin cesedini daha buldu: Teslim süreci sahaya bağlı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'in ateşkes ihlalleri sürüyor...

Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında canlı esirleri teslim eden Hamas, ölen esirlerin cesetlerini arama çalışmalarını da sürdürüyor.

Ancak İsrail, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Bu durum da arama çalışmalarını sekteye uğratıyor.

BİR CESET DAHA BULUNDU

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, bir cesedin daha bulunduğu ve şartların uygun olması durumunda bugün teslim edileceği kaydedildi.

İsrail tarafından düzenlenecek herhangi bir saldırının, cesetleri arama, enkaz altından çıkarma ve teslim çalışmalarını sekteye uğratacağı ifade edildi.

ÖZEL EKİPMAN İHTİYACI VAR

Hamas, daha önce İsrail'e 13 ceset teslim etti.

Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 8 Filistinli hayatını kaybetti.