Financial Times yazdı: Katar-İsrail çıkmazında Trump'ın tercihi para oldu

Gazze'de yaşanan soykırım İsrail ile Katar'ı karşı karşıya getirdi.

Başkent Doha'da gerçekleşen saldırı iki ülke arasındaki gerilimi yükseltirken ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ın yanında durmayı seçti.

İSRAİL YOK KATAR MASADA

Dünya liderleri, Mısır'ın Şarm El Şeyh kentindeki Gazze zirvesinde buluştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise zirveye katılmazken, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Başkan Trump'ın yanında oturan liderlerden biri olarak yerini aldı.

HAMAS YÖNETİLİCİLERİNE SALDIRI

Katar'ın başkenti Doha'da geçtiğimiz günlerde İsrail'in Hamas yöneticilerine yönelik düzenlediği suikast saldırısı sonucu patlama sesleri duyuldu.

Saldırıda hedef alınan Hamas liderleri suikasttan kurtulurken, Katar, İsrail'in bu eylemini uluslararası hukuka aykırı bulduğunu ve kınadığını açıkladı.

ABD'YE TEHDİT OLARAK KABUL EDİLDİ

Katar, saldırı sonrası arabuluculuk faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'a yönelik olası bir saldırıyı ABD'ye tehdit olarak kabul eden kararı imzaladı.

Kararın, Katar'ın toprak bütünlüğünü koruyarak saldırı durumunda ABD'nin her türlü önlemi alacağını belirttiği öğrenildi.

KATAR'DAN ÖZÜR DİLEDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Donald Trump ile yaptığı görüşme sırasında Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani'yi telefonla arayarak, düzenlenen saldırı için özür diledi.

"SALDIRI NETANYAHU'NUN KARARIYDI"

Trump, Truth Social'a yaptığı konuşmada "Saldırı Netanyahu'nun kararıydı, ABD'nin değil; Katar 'yakın müttefik' ve barış için risk alıyor, bu İsrail veya ABD hedeflerine hizmet etmiyor" ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri, 'stratejik ortaklığı güçlendiriyor' diye selamladı; Trump, Katar'ı 'sadık müttefik' olarak tanımladı.

İSRAİL'İ DEĞİL KATAR'I SEÇTİ

İsrail'in Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yürütüldüğü Katar'ı hedef almasının ardından Trump'ın hamlelerini analiz eden İngiliz yayın organı Financial Times konuya ilişkin bir makale yayınladı.

Makalede Trump'ın hamleleri "Donald Trump, İsrail ile Katar arasında seçim yapmak zorundaydı. Katar'ı seçti." ifadeleriyle yorumlandı.

Trump'ın Katar'ı 'seçmesi' ise saldırı sonrası Katar'ın arabuluculuktan çekilme tehdidi, Körfez'deki ABD imajının zedelenmesi ve Trump'ın kişisel ticari bağları gibi faktörlerle ilişkilendirildi.