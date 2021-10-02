Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani, Şura Meclisi seçimlerinin ekim ayında yapılacağını vurgulamıştı.

Gerekli hazırlıkların yapıldığı ve meclisin yasal yetkilerinin genişlemesi beklenen seçimler için oy verme işlemi bugün başladı.

Katılımın fazla olmasının beklendiği seçimde, oy verme işlemi saat 18.00'e kadar devam edecek.

234 ADAY YARIŞACAK

Ülke tarihinde ilk kez yapılan Şura Meclisi (Parlamento) seçimlerine 26 kadın aday da bulunuyor.

Körfez ülkesi Katar'da 234 aday 45 sandalyeden 30'unu kazanmak için yarışırken, meclisteki diğer sandalyeler ise Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından atanacak.

Katar'da ilk seçim heyecanı bugün başladı VİDEO

SEÇİM YASASI KARARNAMESİ YAYINLADI

Al Sani, Şura Meclisi üyelerinin seçimle belirlenmesi ile ilgili bir kararname yayınlamıştı.

29 Temmuz'da yayımlanan kararnamede, Şura Meclisi üyeliğine seçme seçilme hakkına sahip olunabilmesi için 'asli uyruğun Katar olması' şartının yanı sıra 'kişinin dedesinin Katarlı ve ülkede doğması kaydı' da getirilmişti.