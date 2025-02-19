Katar’dan Hindistan’a 10 milyar dolarlık yatırım hamlesi

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Katar, Hindistan’a 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Yeni Delhi ziyareti sırasında yapılan açıklamada, yatırımların altyapı, teknoloji, üretim, gıda güvenliği, lojistik ve turizm gibi birçok sektörü kapsayacağı belirtildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Emir Al Sani ile görüşmelerinin oldukça verimli geçtiğini belirterek, iki ülke arasındaki ticari bağların güçlendirilmesi konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı.

YILLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ 28 MİLYAR DOLAR

Hindistan ve Katar, yıllık ticaret hacmini 5 yıl içinde 28 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Katar’ın egemen varlık fonu olan Katar Yatırım Otoritesi (QIA), halihazırda Hindistan’da perakende, enerji, bilgi teknolojileri, eğitim ve sağlık gibi alanlarda 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım bulunduruyor.

Yeni yatırım kararının, Hindistan’ın büyüyen ekonomisine olan güvenin bir göstergesi olduğu vurgulanıyor.

YATIRIMLAR YAPAY ZEKAYA ODAKLI

Yetkililer, Katar yatırımlarının özellikle akıllı şehir projeleri, gıda parkları, start-up ekosistemi ve yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilere odaklanacağını belirtti.

Ayrıca Hindistan ve Katar, serbest ticaret anlaşması (STA) yapılması olasılığını da değerlendirme kararı aldı.

Bu yatırım hamlesiyle birlikte Katar, Hindistan’ın altyapı ve teknoloji alanındaki gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor. Özellikle enerji alanındaki iş birliği kapsamında, Hindistan’ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihtiyacını karşılamak üzere uzun vadeli bir anlaşma yapıldığı belirtildi. Bu çerçevede, Katar Enerji ve Hindistan Petronet LNG Limited şirketi, 2028’den itibaren geçerli olmak üzere yılda 7,5 milyon metrik ton LNG tedariki konusunda anlaşma imzaladı.