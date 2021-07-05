Kate Middleton, karantinaya alındı

Prens William'ın eşi, pozitif vakayla temasının ardından evde karantinaya girdi.

Cambridge Düşesi Kate Middleton, koronavirüslü kişiyle temasının ardından karantinaya alındı.

Times gazetesi, Middleton'ın, pozitif vakayla teması nedeniyle bugün iki etkinliğe katılmaktan vazgeçmek zorunda kaldığını aktardı.

PROGRAMLAR İPTAL

Middleton, Cambridge Dükü eşi Prens William ile birlikte İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) kuruluş yıl dönümü nedeniyle St Paul katedralindeki programa katılmaya hazırlanıyordu.

Ardından Buckingham Sarayı'nda NHS personeli için etkinlik düzenlenmesi öngörülüyordu.

EVDE KARANTİNAYA GİRDİ

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Cambridge Düşesi, geçen hafta sonradan koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle temasa geçti." denildi.

"Majesteleri herhangi bir belirti göstermiyor, ancak ilgili tüm hükümet yönergelerini takip ediyor ve evinde kendini tecrit ediyor." bilgisi paylaşıldı.