Kenya'da gaz patlaması, ölümlerle sonuçlandı Başkent Nairobi'deki patlama sonucu can kayıpları yaşandı. Hükümetten yapılan açıklamada, olay sırasında bölge sakinlerinin evlerinde olduğu belirtildi.

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AA

Doğu Afrika ülkesi Kenya, gaz patlamasıyla sarsıldı.

Gece saatlerinde gaz dolum merkezinde patlama meydana geldi. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.

Nairobi'de gaz patlaması

Başkent Nairobi'deki patlama sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 200 kişi yaralandı.

Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, ülkeyi sarsan patlamayla ilgili bazı bilgileri paylaştı.

Az can kaybının nedeni açıklandı

Mwaura, patlama sırasında bölge sakinlerinin evlerinde olduğunu, bu nedenle daha az can kaybı yaşandığını ifade etti.

Hükümet sözcüsü, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

Ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)