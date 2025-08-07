Kenya'da sağlık personelini taşıyan uçak düştü: 6 ölü

Afrika Tıbbi ve Araştırma Vakfı'na ait uçak, Kenya'nın başkenti Nairobi'nin yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki yerleşim alanına düşerek binaya çarptı.

Olay yerine acil durum ekipleri ve sivil havacılık yetkilileri sevk edildi.

Yetkililer kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

YÜZLERCE KİŞİ KURTARMA ÇALIŞMALARINA YARDIM ETTİ

Kaza yerinden yoğun siyah duman yükseldiği ve çevredeki yüzlerce kişinin ilk yardım ekipleriyle birlikte alev, moloz ve toz içinde kurtarma çalışmalarına katıldığı ifade edildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve kazanın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Nairobi'den Somali'nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland'deki Hargeisa'ya uçan uçağın yerel saatle 02.14'te Wilson Havalimanı'ndan havalandığını ve üç dakika sonra hava trafik kontrolü ile irtibatının kesildiğini öğrenildi.