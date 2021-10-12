Kenya'da susayan inek, yakınlarındaki çeşmeyi boynuzunu kullanarak açarak su içti. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğu Afrika'da yer alan Kenya'da çekilen görüntüler, izleyenleri hayran bıraktı.

Susayan bir inek, kapalı olan çeşmeyi boynuzlarıyla açarak su içti. İneğin su içtiği anlar sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

SU İÇTİKTEN SONRA DA ÇEŞMEYİ KAPATTI

Sosyal medya kullanıcıları, ineğin susuzluğunu giderdikten sonra çeşmeyi kapatması üzerine ise ineğin çoğu insandan daha akıllı olduğunu ifade etti. Bazı kullanıcılar ise, ineğin suyun değerini insanlardan daha iyi bildiğini aktardı.

Kenya'da susayan inek, çeşmeyi açıp su içti VİDEO