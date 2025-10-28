Abone ol: Google News

Kenya'da uçak düştü: 11 kişi öldü

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin yaklaşık 500 kilometre güneyinde düşen hafif uçakta aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 23:14
Kenya'da uçak düştü: 11 kişi öldü
  • Kenya'da düşen hafif uçakta 11 kişi hayatını kaybetti.
  • Kazada 8'i Macar, 2'si Alman turist ve 1 Kenyalı mürettebat bulunuyordu.
  • Kazanın nedeni araştırılıyor, uçuş verileri korunuyor.

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da Kwale Bölgesi Polis Şefi Abdillahi Alio, Tsimba Mahallesi'nde meydana gelen kazada uçakta bulunan herkesin olay yerinde hayatını kaybettiğini doğruladı.

Mombasa Air Safari tarafından yapılan açıklamada ilk kayıtlara göre uçakta 8'i Macaristan, 2'si Alman vatandaşı olmak üzere 10 turist ve 1 Kenyalı mürettebatın bulunduğu belirtildi.

Kenya Sivil Havacılık Otoritesi de kazayı doğrulayarak uçağın '5Y-CCA' tescil numarasına sahip olduğunu bildirdi.

Genel Direktör Emile Arao, uçağın havalandıktan kısa süre sonra Tsimba Mahallesi'nde düştüğünü belirtti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri ve havacılık uzmanları enkaz alanının güvenliğini sağlayarak cesetleri çıkarmak, uçuş verilerini koruma altına almak ve kazanın nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda ormanlık yamaçta dağılmış halde uçak parçaları ve gövdeden kopmuş iniş takımı dikkati çekiyor.

Dünya Haberleri