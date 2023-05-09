Kenya'daki açlık tarikatı soruşturmasında ölü sayısı 133'e çıktı Kenya'da açlıktan ölmeleri halinde cennete gidecekleri ve Hz. İsa ile tanışacakları vaadiyle insanları kandıran tarikata ilişkin devam eden soruşturma kapsamında 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Toplam can kaybı 133’e yükselirken yüzlerce kişinin hala kayıp olduğuna inanılıyor.

İHA

Kenya'nın Malindi kasabasındaki ölüm orucunun bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

Polis ekipleri devam eden soruşturma kapsamında ülkenin güneydoğusundaki Shakahola Ormanı'nda devam eden kazılarda 21 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirterek toplam can kaybı 133'e yükseldiğini açıkladı.

Yüzlerce kişinin hala kayıp olduğuna inanılıyor.

Kazı alanını ziyaret eden Kenya İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, "Bu ormanda çok daha fazla mezarımız var. Bu, bunun oldukça organize bir suç olduğu sonucuna varmamızı sağlıyor" dedi.

Tarikat lideri gözaltına alınmıştı

Açlıktan ölürlerse 'Hz. İsa ile tanışacakları' ve 'cennete gidecekleri' vaadiyle çok sayıda kişiyi kandıran tarikat lideri Paul Mackenzie Nthenge, 15 Nisan’da açlıktan öldüğü öğrenilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir diğer isim olan ünlü televizyoncu Ezekiel Odero ise kefaletle serbest bırakılmıştı.

Odero'nun Mackenzie için kara para aklamaya yardım ettiğinden de şüpheleniliyor.