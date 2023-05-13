Kenya'daki açlık tarikatı soruşturmasındaki ölü sayısı 200'ü aştı Kenya'da açlıktan ölmeleri halinde cennete gidecekleri vaadiyle insanları kandıran tarikata ilişkin devam eden soruşturma kapsamında 22 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Toplam can kaybı sayısı 201 çıktı.

İHA

Kenya'da açlık tarikatı soruşturmasında kazı çalışmaları devam ediyor.

Can kaybı her geçen gün artıyor.

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre ülkenin güneydoğusundaki Shakahola Ormanı'nda 22 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Toplam can kaybının 201'e yükseldi.

Olaya ilişkin yüzlerce kişinin daha kayıp olarak arandığı vurgulanırken bir kişinin daha gözaltına alındığı ifade edildi.

Böylece toplam gözaltı sayısının 26'ya ulaştığı belirtildi.

Ülkede cuma günü bir mezarlıkta aralarında 12 çocuğun da bulunduğu 29 kişinin cansız bedenine daha ulaşılmış, bu durum Kenya’nın en kötü trajedilerinden biri olarak nitelendirilmişti.

Kefalet talebi reddedildi

Açlıktan ölürlerse 'Hz. İsa ile tanışacakları ve cennete gidecekleri' vaadiyle çok sayıda kişiyi kandıran tarikat lideri Paul Mackenzie Nthenge, 15 Nisan'da açlıktan öldüğü öğrenilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında mahkeme tarikat lideri Mackenzie'nin kefaletle serbest bırakılma talebini reddetmişti.