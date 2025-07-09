Kenya'daki protestolarda ölü sayısı 31'e yükseldi

Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ülke genelindeki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e, yaralananların sayısının ise 107'ye yükseldiği kaydedildi.

Tüm insan hakları ihlallerinin şiddetle kınandığı ifade edilen açıklamada polis, siviller ve diğer paydaşlar dahil tüm sorumlulardan hesap sorulması talep edildi.

DEVLET BAŞKANI'NIN İSTİFASI TALEP EDİLİYOR

Kenya'da 7 Temmuz 1990'daki demokrasi yanlısı 'Saba Saba' gösterilerinin 35. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen protestolarda binlerce kişi ülkedeki ekonomik sorunları, polis şiddeti gibi şikayetlerini ifade etmişti.

Protestocular ayrıca Devlet Başkanı William Ruto'nun istifası ve polisin hesap verebilirliğinin yanı sıra ekonomik reform talep ediyor.

BM'DEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, gazetecilere yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin Kenya'nın başkenti Nairobi ve diğer bölgelerde gerçekleşen protestolarda gerçek mermi, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandığını belirtmişti.

Shamdasani, "Bu son olayların 25 Haziran'da Nairobi ve Kenya'nın diğer bölgelerinde 15 protestocunun öldürüldüğü ve çok daha fazlasının yaralandığı bildirildikten sadece iki hafta sonra gerçekleşmesi ve protestolar sırasında yaşanan can kayıpları ile yağmalama ve mülk tahribatı çok endişe verici" diye konuşmuştu.