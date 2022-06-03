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    Kenyalı Muthoni Mathenge, Kraliçe Elizabeth'ten tazminat istiyor

    Mathenge, geçmişte İngiliz askerleri tarafından işkenceye uğradığı gerekçesiyle Kraliçe'ye seslendi.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 11:54
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    Kenyalı Muthoni Mathenge, Kraliçe Elizabeth'ten tazminat istiyor

    Kenya'da yaşayan Muthoni Mathenge, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'e çağrıda bulundu.

    Mathenge, ülkesinin İngiliz askerlerine karşı bağımsızlık mücadelesi sırasında işkence gördüğünü söylüyor.

    Kenya'da İngiliz askerlerine karşı mücadele

    Mathenge, Kraliçe Elizabeth tahta çıktıktan sonra, 1952'de yaşanan olaylarda savaşçı olarak yer aldı.

    DW'nin haberine göre, Muthoni'nin kocası da İngiliz kolonicilerine karşı mücadele veriyordu.

    "Kendi ölüm belgenizi imzalamak gibiydi"

    O dönem yaşadıklarını anlatan Kenyalı Muthoni, askerler tarafından baltalı saldırıya uğradığını, bacağında yara izlerinin olduğunu söyledi.

    Mathenge, "İngiliz askerler kocamı bakmaya geldiğinde, günlerdir onu görmediğimi söyledim. Onlara bilgi vermeyi reddettim. Savaşçılar hakkında bilgi vermek, kendi ölüm belgenizi imzalamak gibiydi." dedi.

    Tazminat istiyor

    Kraliçe Elizabeth'e seslenen Mathenge, "Bana ait olanı bana verin. Tazminatı doğrudan buraya göndermeli." diye konuştu.

    Kenya, Afrika'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak biliniyor ve geçmişte Portekizliler ve İngilizlerin sömürgesi oldu.

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    Kenyalı Muthoni Mathenge, Kraliçe Elizabeth ten tazminat istiyor #2


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