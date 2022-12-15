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    Kerkük'e, 2003'ten bu yana ilk turist kafilesi geldi

    ABD'nin 2003 Irak işgalinden bu yana güvenlik endişeleri olan Kerkük kentinde asayişin sağlanmasının ardından, ilk turist kafilesi bölgeye geldi.
    • 15.12.2022 - 09:42
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    Kerkük'e, 2003'ten bu yana ilk turist kafilesi geldi

    Kerkük’te, Irak merkezi hükümetine bağlı güçlerin yaklaşık 5 yıl önce güvenliği sağlamasının ardından oluşan istikrar kentin turizmini de etkiledi.

    2003 Irak işgalinden bu yana güvenlik endişelerinin yaşandığı bölgeye, yabancı ve yerli turistler gelmeye başladı.

    Yıllar sonra, kente ilk turist kafilesi ayak bastı. Çoğu Avrupa ülkelerinden kendi araçlarıyla gelen 36 yabancı turistten oluşan kafile, Kerkük'e ulaştı.

    Kerkük Turizm ve Tarihi Eserler Dairesi Müdürü Sermet Muhammed, ilk turist kafilesinin gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

    AA’nın haberine göre; Muhammed, bu gelişmenin Irak ve Kerkük için önemini vurguladı.

    “İhmale maruz kalan tüm tarihi yerleri turizme kazandıracağız”

    Ülkede yaklaşık 20 yıldır devam eden saldırı, çatışma ve savaşları geride bıraktıklarını ifade eden Muhammed, Kerkük'ün son yılların en güvenli ve istikrarlı dönemini yaşadığını belirtti.

    Muhammed, Kerkük'te Osmanlı döneminden kalan çok sayıda tarihi yerler bulunduğuna dikkati çekerek, "Kerkük içindeki tarihi yerlerle yerli ve yabancı turistleri en iyi şekilde ağırlayacak kapasiteye sahiptir. Kerkük'te ihmale maruz kalan tüm tarihi yerleri turizme kazandıracağız." dedi.

    Alman turist Oleg Seneko da Kerkük'e gelmekten çok mutlu olduğunu söyledi. Kerkük'ü yarın gezeceklerini belirten Seneko, daha sonra Bağdat ve antik kent Babil'e gideceklerini kaydetti.

    ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri 2003 yılında Saddam Hüseyin'in biyolojik silahlar ürettiği iddiasıyla Irak'ı işgal etmişti.

    Kerkük e, 2003 ten bu yana ilk turist kafilesi geldi #1

    Kerkük e, 2003 ten bu yana ilk turist kafilesi geldi #2

    Kerkük e, 2003 ten bu yana ilk turist kafilesi geldi #3

    Kerkük e, 2003 ten bu yana ilk turist kafilesi geldi #4


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