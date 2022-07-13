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    Kıbrıs Rum kesimi, KKTC'nin iş birliği teklifini reddetti

    Rum lider Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Tatar'ın sunduğu tekliflerlere ilgili asılsız iddialar öne sürdü.
    • 13.07.2022 - 12:09
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 12:10
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    Kıbrıs Rum kesimi, KKTC'nin iş birliği teklifini reddetti

    Rum kesimi, Kıbrıs'ta çözüm yolunu tıkayıcı tavır takınmaya devam ediyor.

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla, iki devletli çözüm temelinde 6 maddelik iş birliği önerisi sundu.

    KKTC'nin iş birliği teklifini reddettiler

    Ancak KKTC'nin yapıcı tutumu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bir kez daha karşılık bulmadı.

    Rum basınında yer alan habere göre, GKRY lideri Nikos Anastasiadis, Tatar'ın önerilerine yönelik olumsuz açıklamalarda bulundu.

    Anastasiadis'in iddiası

    Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Tatar'ın önerilerinin "göstermelik" olduğu iddiasını ortaya attı.

    Rum lider, "Önerilerin benimsenmesinin, diyaloğun yeniden başlamasına yol açacak, olumlu bir atmosfer oluşturulmasına katkıda bulunacak Güven Artırıcı Önerilerimiz yoluyla yaratılan imajı tersine çevirmeye yönelik bir hamle olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

    "Sorumluluklar kabul edilemez bir şekilde eşit dağıtılıyor"

    BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs ile ilgili raporundan da rahatsızlık duyduklarını belli eden Anastasiadis, "(Raporda) Önemli boşluklar var, sorumluluklar kabul edilemez bir şekilde eşit dağıtılıyor. Hem Genel Sekreter hem de Güvenlik Konseyi üyeleri nezdinde girişimler hazırlanıyor." dedi.

    Kıbrıs Rum kesimi, KKTC nin iş birliği teklifini reddetti #1

    Tatar'dan 6 yeni iş birliği önerisi

    Cumhurbaşkanı Tatar, BM aracılığıyla 1 Temmuz'da GKRY'ye iletilmek üzere hidrokarbon, elektrik, yenilenebilir enerji ve su konusunda iş birliği önerilerini içeren bir paket sunmuştu.

    AA'nın haberine göre, Tatar, bu dört önerinin yanı sıra 8 Temmuz'da Rumlara "Kıbrıs Adası'nın mayınlardan temizlenmesi" ve "düzensiz göçle mücadele" başlığıyla iki yeni iş birliği önerisi daha sunmuştu.


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