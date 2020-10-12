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    Kıbrıs Türk halkı sınırı geçen Rumlara cevap verdi

    Derinya Sınır Kapısı'nda Rumlar, Türk tarafına yürüdü. Olayı duyan Kıbrıs Türk halkı bölgeye akın etti.
    • İHA
    • 12.10.2020 - 09:47
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    Kıbrıs Türk halkı sınırı geçen Rumlara cevap verdi

    KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Derinya Sınır Kapısı’nda toplanan ırkçı Rumlar, ara bölgeye meşaleler atıp yangın çıkardı.

    Rumlar ellerindeki Yunan bayrakları ile "Kıbrıs Yunandır" şeklinde slogan atarak KKTC sınırına yürüdü.

    Bölgede polis ve askerin geniş güvenlik önlemi alması nedeniyle olaylar büyümeden engellendi.

    Rum

    MEHTER VE İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

    Kıbrıslı Türkler ise yaşanılan olayın duyulmasının ardından ellerinde Türk bayrakları ile Derinya Sınır Kapısı'na gitti.

    Yüzlerce Kıbrıslı Türk, KKTC sınır kontrol noktasında Mehter ve İstiklal marşı okudu.

    Kıbrıs Türk halkından Rumlara cevap VİDEO

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