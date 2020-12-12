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- Kiev’de buz tutan sokaklarda zorlu yürüyüş
Kiev’de buz tutan sokaklarda zorlu yürüyüş
- Haber Merkezi
- 12.12.2020 - 14:46
Aşırı yağış ve dondurucu soğuklar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i buzla kapladı.
Başkent sokaklarında yürümeye çalışanların yaşadığı zorlu anlar ve kayan araçlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Hafta başında bastıran aşırı yağışlar yüzeyleri buz pistine çevirince, yayalar yürümek bir yana, ayakta durmakta zorlandı.
EMEKLESE DE GİDEMEDİ
Okuldan eve döndüğü düşünülen bir gencin buzlu yüzeydeki azmini gösteren video, sosyal medyada sıkça paylaşıldı.
Gencin, hafif yokuş olan sokakta yürümek yerine emekleme girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı.
Kiev’de buzlu zeminde zor anlar yaşayan yayalar İZLE
170’DEN FAZLA KENT ELEKTRİKSİZ KALDI
Ukrayna makamlarına göre kötü hava koşulları nedeniyle 3 bölgedeki 170'den fazla kent elektriksiz kaldı.
Yollardaki buzu temizlemek için 4 binden fazla personel görevlendirildi.