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    Kiev’de buz tutan sokaklarda zorlu yürüyüş

    Sosyal medyada viral olan gencin görüntüleri, kentte zorlu yaşamı bir kez daha gözler önüne serdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2020 - 14:46
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    Kiev’de buz tutan sokaklarda zorlu yürüyüş

    Aşırı yağış ve dondurucu soğuklar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i buzla kapladı.

    Başkent sokaklarında yürümeye çalışanların yaşadığı zorlu anlar ve kayan araçlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

    Hafta başında bastıran aşırı yağışlar yüzeyleri buz pistine çevirince, yayalar yürümek bir yana, ayakta durmakta zorlandı.

    EMEKLESE DE GİDEMEDİ

    Okuldan eve döndüğü düşünülen bir gencin buzlu yüzeydeki azmini gösteren video, sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

    Gencin, hafif yokuş olan sokakta yürümek yerine emekleme girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı.

    Kiev’de buzlu zeminde zor anlar yaşayan yayalar İZLE

    170’DEN FAZLA KENT ELEKTRİKSİZ KALDI

    Ukrayna makamlarına göre kötü hava koşulları nedeniyle 3 bölgedeki 170'den fazla kent elektriksiz kaldı.

    Yollardaki buzu temizlemek için 4 binden fazla personel görevlendirildi.

    Kiev’de buz tutan sokaklarda zorlu yürüyüş #1

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