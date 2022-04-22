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    Kiev'de hayat normale dönüyor

    Kiev'de hayat normale dönüyor

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, ülkede savaş devam ederken Kiev'de kademeli olarak normal hayata dönüldüğünü belirtti.
    • 22.04.2022 - 06:09
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    Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın son günlerde özelikle Donbas bölgesinde yoğunlaşması nedeniyle başkent Kiev'e geri dönenlerin sayısı artmaya başladı.

    Son bir haftadır siren seslerinin yeniden artmaya başladığı Kiev'de, bir yandan araç trafiğinin artması, sokak ve caddelerde kurulan barikatların genişletilmesi, dış semtlerde ise bazı barikatların kaldırılması dikkati çekiyor.

    Kiev de hayat normale dönüyor #1

    Kliçko: "Kademeli olarak normalleşiyoruz"

    Başkentteki güvenlik tedbirleri konusunda Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, araç trafiği nedeniyle bazı barikatların genişletildiğini kaydederek "Şehir kademeli olarak normal hayata dönüyor. Araçların geçişi için bazı yerleri genişlettik." dedi.

    Kiev de hayat normale dönüyor #2

    "Bazı barikatlar kaldırıldı"

    AA'nın haberine göre; ülkede savaşın sürdüğünü hatırlatan Kliçko, "Biz savaş durumunda yaşıyoruz bu yüzden barikatlar kalacak. Bazı barikatlar kaldırıldı ama bazıları kalacak." diye konuştu.

    Kiev de hayat normale dönüyor #3

    Sanatsal yapılar koruma altında

    Kiev'de sanatevleri ile kiliselerin önünde yer alan ve mart ayında kum torbalarıyla ve tahtalarla kaplanan büst ve heykeller koruma altında kalıyor.


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