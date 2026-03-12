Kim Jong Un, kızı ile poligonda atış yaptı

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği ve İran'ın da misillemlerle cevap verdiği saldırılar sonrası dünyada güvenlik kaygıları giderek artarken gözler, savunma sanayisindeki gelişmelerle dikkat çeken Kuzey Kore'ye çevrilmiş durumda.

Son günlerde gerçekleştirdiği füze denemleri ile dikkat çeken Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bir mühimmat fabrikasını ziyaret etti.

SİLAH ÜRETİMİNİ DENETLEDİ

Devlet medyası KCNA, Kim’in tesisi gezerken ve poligonda test atışı yaparken çekilmiş fotoğraflarını yayımladı.

Ergenlik çağındaki kızı Kim Ju Ae'nin de eşlik ettiği Kim, silah üretimini denetledi.

KCNA’ya göre Kim, fabrikanın “ordunun muharebe etkinliğini artırmada çok önemli bir rol oynadığını” söyledi.

Ayrıca fabrikanın üretim kapasitesinin “ileri görüşlü bir şekilde genişletilmesi” gerektiğini vurguladı.

KIZI İLE POLİGONDA ATIŞ

Devlet medyasının yayımladığı fotoğraflarda deri ceket giyen Kim ile kızı Kim Ju Ae de askerî yetkililerle birlikte bir atış tatbikatına katıldı.

KIZININ KİM'İN VELİAHTI OLDUĞU İDDİASI

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un, kızı Kim Ju Ae'yi veliaht olarak konumlandırdığı öne sürülmüştü.

İddia, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi’nin Seul’de milletvekillerine verdiği brifingin ardından ortaya atıldı.

Gözler, şubat sonunda yapılacak kritik parti kongresine çevrildi.

Son dönemde sık sık babasıyla birlikte görüntü veren Kim Ju Ae, son olarak bir destroyerde stratejik seyir füzesinin test atışını denetlemişti.