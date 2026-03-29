Kim Jong-un’dan füze motoru testine yakın takip

Kuzey Kore’de uzun menzilli füze sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirilen yeni bir roket motorunun test edildiği açıklandı. Test sürecini ülke lideri Kim Jong-un’un bizzat izlediği belirtildi.

Kuzey Kore’yi yakından takip eden NK News adlı internet sitesinde yer alan habere göre, söz konusu motor yakın zamanda geliştirilmiş ve stratejik saldırı sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış durumda.

5 YILLIK SAVUNMA PLANININ PARÇASI

Denemenin, Pyongyang yönetiminin savunma teknolojilerini modernize etmeyi hedefleyen beş yıllık askeri geliştirme planı kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yetkililer, yeni motorun Kuzey Kore’nin stratejik saldırı kabiliyetini güçlendirmeyi ve uzun menzilli füze programını ileri taşımayı amaçladığını belirtti.

YÜKSEK İTİŞ GÜCÜ

Paylaşılan teknik bilgilere göre test edilen roket motorunun yaklaşık 2.500 kilonewton itme gücüne sahip olduğu kaydedildi. Bu güç seviyesinin, uzun menzilli balistik füze sistemlerinde kullanılabilecek kapasitede olduğu değerlendiriliyor.

Kuzey Kore yönetimi, geliştirilen motorun ülkenin stratejik askeri kapasitesini daha üst seviyeye taşıyacağını savunuyor.