Kim Jong-un'dan tehdit: Kuzey Kore askeri gücünü kullanacak

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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dün, Pyongyang'daki Rusya Büyükelçiliği'nde Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasının 80. yıl dönümü kapsamında düzenlenen "9 Mayıs Zafer Günü" kutlamaları sırasında konuştu.

Kuzey Kore lideri, ABD'yi Rusya'ya karşı yeni bir saldırıya kalkışması durumunda Kuzey Kore'nin askeri gücünü kullanmaktan çekinmeyeceğini söyledi.

''BU SAVAŞA KATILIMIMIZ MEŞRUDUR''

Kim, geçen yıl Rusya ile imzalanan karşılıklı savunma anlaşması dolayısıyla Rusya'nın yanında savaşmaları için Kuzey Kore askerlerinin gönderilmesi emrini verdiğini vurgulayarak, "Bu savaşa katılımımız meşrudur ve egemenlik haklarımız çerçevesindedir." ifadesini kullandı.

''ABD RUSYA'YA SALDIRIRSA KUZEY KORE'NİN ASKERİ GÜCÜNÜ KULLANMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİM''

Ukrayna’nın Rus topraklarını ihlal ettiğini öne süren Kim, "Eğer ABD ve onun uyduları Rusya’ya karşı yeni bir saldırıya kalkışırsa, Kuzey Kore’nin askeri gücünü kullanmaktan çekinmeyeceğim." dedi.

''UKRAYNA KUKLA BİR DEVLET, GÜNEY KORE'DE ABD'NİN EN SADIK UŞAĞI''

Kim, Ukrayna’yı "nükleer bir gücün topraklarına saldıran kukla devlet", Güney Kore'yi ise "ABD’nin en sadık uşağı” olarak niteleyerek, Seul'deki ABD birliklerinin de giderek "daha pervasız" hale geleceğini iddia etti.

RUSYA İLE KUZEY KORE ARASINDA STRATEJİK ORTAKLIK

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzey Doğu Asya ve Asya Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

KUZEY KORE'DEN RUSYA'YA 15 BİNDEN FAZLA ASKER

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya 15 binden fazla asker gönderdiğini, bunlardan 600 kadarının öldüğünü 4 bin civarında askerin yaralandığını açıklamıştı.