Kim Kardashian Kanye West’ten boşanma partisi için özel ada tutacak

Kim Kardashian Kanye West’ten boşanma partisi için özel ada tutacak

Kanye West ile boşanma aşamasında olduğu söylenen Kim Kardashian’ın mahkeme kararı sonrası boşanma partisi düzenleyeceği öne sürüldü.

Ünlü reality show yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, mahkemeye verdiği iddia edilen eşi Kanye West’ten boşanınca büyük bir kutlama yapacak.

40 yaşındaki Amerikalı yıldız, boşanma partisi için bir ada kiralayacak.

Daily Mail’in Heat dergisinden aktardığı habere göre şu anda Karayipler’de tatil yapan Kardashian, ailesi ve çocukları için bir kutlama partisi planlıyor.

"PARTİDE ÇOCUKLAR DA OLACAK"

Dergiye konuşan bir kaynak, "Kokteyllerin olduğu, içip dans edebileceği parti için büyük olasılıkla özel bir adada yer alan lüks bir tatil köyü kiralamayı düşünüyor. Partiye çocuklar da katılacak. Herkes Kim'in kendini şımartıp rahatlamasını istiyor.” dedi.

'TV'DE YAYINLANACAK' İDDİASI

Kısa süre önce Disney ve Hulu ile yeni bir anlaşma imzalayan Kardashian’ın, boşanma partisini yeni reality show programında yayınlayacağı da iddialar arasında.

Kanye West ile evliliğinde North (7), Saint (5), Chicago (2) ve Psalm (1) adlarında, ikisi taşıyıcı anneden dünyaya gelen dört çocuğu olan Kim Kardashian, boşanma iddialarına yönelik henüz bir açıklama yapmazken, Amerikan magazin basınına konuşan kaynaklar, ünlü yıldızın şu anda çocuklarını öncelik aldığını ve işine odaklandığını söyledi.

Kardashian ve West çifti, 2016’da İtalya’da evlenmişti.