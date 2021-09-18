Kim Kardashian MET Gala'daki kostümüyle ilgili konuştu

Kim Kardashian MET Gala'daki kostümüyle ilgili konuştu

Geçtiğimiz günlerde katıldığı MET Gala'ya yüzü dahil tüm vücudunu kapatan siyah kıyafetiyle damgasını vuran reality show yıldızı Kim Kardashian, kostümünü eleştirenlere cevap verdi.

New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi yararına düzenlenen MET Gala 2021, ünlü yıldızları birbirinden şık ve ilginç kostümlerle bir araya getirmişti.

Kırmızı halının en dikkat çekici ismi Kim Kardashian olmuştu.

Kardashian, yüzü dahil vücudunun tamamını kapatan siyah bir kıyafet ile etkinlikte boy göstermişti.

"HERKES ONUN OLDUĞUNU BİLİYOR"

40 yaşındaki yıldızın gecede çekilen fotoğrafları, sosyal medyada adeta salladı.

"Kim'in bu görünüşü, yeni bir alt kültür ve moda ifadesi gibi. Logo yok, yüz yok ama herkes onun o olduğunu biliyor." şeklinde yorumlansa da Met Gala'nın Amerikan modasına odaklanan temasıyla ne kadar alakalı olduğu Instagram, Twitter ve TikTok'ta sorgulandı.

'RUH EMİCİ' BENZETMESİ

Sosyal medya kullanıcılarının çoğu, reality show yıldızını, 'Harry Potter' filmindeki kötü ve korku veren yaratıklar olan 'ruh emicilere' benzetti.

Kim Kardashian ise kıyafetine yapılan eleştirilere daha fazla dayanamayıp, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

“DAHA AMERİKALI NE OLABİLİR”

Giydiği kostümünü savunan Kardashian, "Baştan aşağı bir tişörtten daha Amerikalı ne olabilir!" mesajını yayınlayarak, hakkında yapılan kötü yorumlara sitem etti.

GİZEMLİ ERKEK

Ayrıca etkinliğin ilk dakikalarında kırmızı halıda tek başına poz veren Kim Kardashian'a daha sonra kendisi gibi siyahlar içinde kimliği belli olmayan bir erkek eşlik etmişti.

Birçok kişi onun Kardashian'ın boşanma aşamasında olduğu rapçi eşi Kanye West olduğunu düşünmüştü.

Ancak gizemli erkeğin modacı Demna Gvasalia'nın olduğu ortaya çıkmıştı.

SADECE SAÇLARI GÖRÜNDÜ

Ünlü yıldızın tercih ettiği kostüm Kim Kardashian'ın yukarıdan toplanmış saçları dışında hiçbir yerini göstermiyordu.

Kardashian kıyafetini, yün ve ona uyumlu eldivenlerle giyilen bir tulumun bir T-shirt elbise ile kombinlemişti.