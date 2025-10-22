Kimliği belirlenemeyen Filistinli esirlerin cenazeleri toprağa verildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail, işkence izlerini saklama ihtiyacı bile duymadı...

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail’in teslim ettiği Filistinli esirlere ait 5 günlük bekleme süresinin dolduğunu belirterek, kimliği henüz belirlenemeyen 54 cenazenin defnedilmesine başlandığını söyledi.

CENAZELERDE İNFAZ VE İŞKENCE İZLERİ

Cenazelerin fotoğraflarının çekildiği ve elde edilen verilerle birlikte arşivlediklerini aktaran Sevabite, "Otopsi işlemleri sonucu bazı esirlerin üzerinde asılarak ve diğer bazıların da yakın mesafeden silahla şehit edildiklerine dair izler söz konusu. Bunlar da esirlere karşı saha infazlarının uygulandığını teyit ediyor." dedi.

PALETLİ ARAÇLA EZİLDİLER

İsrail'in teslim ettiği Filistinlilere ait cenazelerden bazıların elleri ve ayakları plastik kelepçelerle bağlı tutulduğuna dair izler görüldüğünü dile getiren Sevabite, "Cenazelerin bazılarının da gözlerinin uzun süre bağlı tutulduğu görüldü. Paletli araçlarla üzerlerinden geçilen cenazeler olduğu gibi barbarca işkenceler sonucu kemikleri kırılmış veya yakılmış cenazeler de söz konusu." diye konuştu.

CESETLERİN BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMUŞ DURUMDA

Tüm bunların, İsrail'in Filistinli esirlere karşı "saha infazları" uyguladığını kanıtladığını vurgulayan Sevabite, uluslararası toplumun ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin bahsi geçen cenazelere karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatmasını istedi.

Cenazeler arasında bir yakınını bulmaya çalışan Huveyde Hamad da yaptığı açıklamada, "Yeğenimin cenazesini bulmak umuduyla her gün buraya geliyoruz ancak cesetlerin simaları bozulduğundan dolayı daha tespit edemedik." dedi.

BAZI ESİR CENAZELERİNDE UZUVLAR KESİK

DNA testleriyle yakınlarının cenazelerinin tespit edilmesi gerektiğini söyleyen Hamad, incelediği cenazelerle ilgili, "Bazı cenazelerin uzuvları kesilmiş ve diğer bazıları da parçalanmış haldeydi. Hatta cenazeler arasında kesilmiş kolu yanında getirilen biri vardı." bilgisini paylaştı.

TOPLAM 195 FİLİSTİNLİ ESİR CENAZESİ TESLİM ALINDI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla 30 Filistinlinin cenazesinin teslim alınarak Gazze'ye getirildiği ifade edildi.

Böylece ateşkes ve esir takası mutabakatı çerçevesinde İsrail'den teslim alınan Filistinli esir cenazesi sayısının 195'e ulaştığı aktarıldı.

Naaşların üzerinde darp, işkence, elleri ve gözlerinin uzun süre bağlı tutulduğuna dair izlerin bulunduğu vurgulandı.

57 CENAZENİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İsrail'den teslim alınan cenazelerden şu ana kadar sadece 57'sinin, yakınları tarafından teşhis edilebildiği kaydedildi.

Filistinli sivil toplum kuruluşu Şehitlerin Naaşını Kurtarma ve Kayıp Kişileri Arama Ulusal Hareketi'nin verilerine göre İsrail, Gazze'deki ateşkes anlaşmasından önce 67'si çocuk 735 Filistinlinin cenazesini alıkoydu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise 10 Ekim'deki ateşkes ve esir takası mutabakatı çerçevesinde İsrail'den 165 Filistinli esirin cenazesini teslim aldıklarını açıkladı.