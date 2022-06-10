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    Kiryakos Miçotakis: AB, 2033'e kadar Batı Balkanları entegre etmeli

    Yunanistan Başbakanı, "Kriterlere uygun olarak, tüm Batı Balkanlar'ın 2033 yılına kadar AB'ye entegrasyonunu önerelim" dedi.
    • 10.06.2022 - 14:34
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 14:51
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    Kiryakos Miçotakis: AB, 2033'e kadar Batı Balkanları entegre etmeli

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, Avrupa kıtasında güvenlik ve iş birliği konusunun yeniden masaya gelmesine neden oldu.

    Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Kosova'nın, 27 üyeli Avrupa Birliği'ne (AB) katılması tartışılıyor.

    AB'ye Batı Balkanlar çağrısı

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Politico'da yayınlanan makalede, konunun "aciliyetine" vurgu yaptı.

    Miçotakis, AB'nin "bir vizyon ortaya koyduğunda, bunu takip etme niyeti ve kapasitesine sahip olduğunu" kanıtlaması gerektiğini söyledi.

    "2033'e kadar entegrasyon önerelim"

    Brüksel'in, Batı Balkanlar'daki altı ülkenin tamamının 2033 yılına kadar AB'ye entegrasyonunu gündeme alması gerektiğini savunan Miçotakis, şunları ifade etti:

    "Mesajım net: Belirlenen kriterlere uygun olarak, tüm Batı Balkanlar'ın 2033 yılına kadar AB'ye entegrasyonunu önerelim. İddialı ama ulaşılabilir bir zaman çizelgesi.

    İlk adım olarak, iki hafta içinde Brüksel'de Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un önündeki engeli kaldırmak için karar alınmalı."

    Kiryakos Miçotakis: AB, 2033 e kadar Batı Balkanları entegre etmeli #1

    Yunanistan, Balkanlar'daki rolünü artırmaya çalışıyor

    Reuters'ın aktardığına göre, Miçotakis öncülüğündeki Atina yönetimi, Balkanlar'daki rolünü artırmaya çalışıyor.

    AB-Batı Balkanlar Zirvesi, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek.


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    'AB, 2033'e kadar Batı Balkanları entegre etmeli'
    Dünya

    'AB, 2033'e kadar Batı Balkanları entegre etmeli'

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