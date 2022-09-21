Kiryakos Miçotakis, Yair Lapid ile görüşmesinde Türkiye'den şikayetçi oldu

Kiryakos Miçotakis, Yair Lapid ile görüşmesinde Türkiye'den şikayetçi oldu

Miçotakis, Ankara'yı 'istikrarsızlığın kaynağı' olarak göstermeye çalıştı. Yunan Başbakan, "Doğu Akdeniz'de güvenliği baltalıyorlar" dedi.

New York'ta İsrail Başbakanı Yair Lapid ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında görüşme gerçekleştirildi.

Yunanistan Başbakanlığı, görüşmenin "iki ülkenin stratejik ilişkisini yansıtan sıcak bir atmosferde" geçtiğini duyurdu.

Türkiye'yi şikayet etti

Yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, görüşmede bir kez daha Türkiye'den şikayetçi oldu.

Ankara'yı, Ege ve Doğu Akdeniz'de "agresif" politika izlemekle suçlamaya çalışan Miçotakis'in görüşmedeki tutumuyla ilgili şöyle denildi:

"Türk siyasi liderliği agresif davranıyor"

"Başbakan, İsrailli mevkidaşını Türk siyasi liderliğinin aşırı agresif söylemi ve Yunan egemenliğine meydan okuyan kabul edilemez iddiaları hakkında bilgilendirdi. Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliği baltaladığının altını çizdi."

İki tarafın, Yunanistan ve İsrail arasındaki ilişkileri iki halkın yararına geliştirme çabalarını sürdürme konusunda anlaştığı kaydedildi.

Miçotakis: Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştük

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yunanistan ile İsrail arasındaki stratejik ilişkiyi, ikili siyasi, savunma ve ekonomik ilişkileri, üçlü iş birliği planlarının seyrini ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştük." dedi.

Lapid: Birlikte çalışmaya devam edeceğiz

İsrail Başbakanı Lapid de "Dünkü toplantımız, iki ulusun özel ilişkisinin bir kanıtı. İki ülke ve halklar arasındaki dostluk bağlarını derinleştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kiryakos Miçotakis'in Türkiye karşıtı tutumu ilk değil. Daha önceki açıklamasında, "Herkes Yunanistan ile uğraşılmayacağını biliyor." diyerek, meydan okuma çabasına girişmişti.