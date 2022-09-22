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    Kiryakos Miçotakis: Yunanistan, ittifaklarını güçlendirecek

    ABD'de görüşmelerde bulunan Miçotakis, Türkiye'yi hedef almaktan geri durmadı. Miçotakis, gerilimi artıran tarafın Ankara olduğunu iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 10:21
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    Kiryakos Miçotakis: Yunanistan, ittifaklarını güçlendirecek

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için gittiği New York'ta temaslarını sürdürdü.

    Miçotakis, temasları sırasında Türkiye'yi hedef almaya devam etti.

    Türkiye karşıtı açıklamalar

    Kathimeri'nin aktardığına göre, Miçotakis, cuma günü Genel Kurul'da yapacağı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik suçlamalarına yanıt vereceğini söyledi.

    "Kimse Yunanistan'ı korkutamaz." ifadesini kullanan Miçotakis, "Yunanistan, ittifaklarını güçlendirmek için elinden geleni yapacak." diye konuştu.

    Miçotakis: Ankara'nın söylemleri 'düşmanca'

    Miçotakis, Yahudi-Amerikalı örgütün temsilcileriyle ve Amerikan İsrailli Halkla İlişkiler Komitesi yetkilileriyle bir araya geldi.

    Yunan Başbakan, görüşmelerinde, Ankara'nın artan "düşmanca" söylemlerde bulunduğunu öne sürdü.

    "AB-İsrail iş birliğini destekliyorum"

    Kiryakos Miçotakis, Atina'nın daha yakın bir Avrupa Birliği-İsrail iş birliğine verdiği desteği de dile getirdi.

    Kiryakos Miçotakis: Yunanistan, ittifaklarını güçlendirecek #1

    Kiryakos Miçotakis: Yunanistan, ittifaklarını güçlendirecek #2

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