Kızıldeniz'de terk edilen petrol tankeri 8 milyon insanı susuz bırakabilir

Kızıldeniz'de terk edilen petrol tankeri FSO Safer'daki petrol sızıntısı, susuzluğa davetiye çıkarıyor.

Kızıldeniz'de 4 yıl önce terk edilen 1.1 milyon varil petrol bulunan gemi FSO Safer'daki sızıntı, 8 milyon insanın temiz suya erişimini engelleyebilir.

HENÜZ BİR SONUÇ ALINAMADI

Tankerdeki petrolün tahliyesi için Yemen’de isyancı grup Husiler, Birleşmiş Milletler’in tanıdığı hükümet ve Birleşmiş Milletler arasında üçlü görüşmeler yürütülse de henüz bir sonuç alınabilmiş değil.

Kızıldeniz'de terk edilen petrol tankeri FSO Safer ViDEO

8 MİLYON İNSAN SUSUZ KALABİLİR

Nature'de yer alan habere göre, Hint Okyanusu'na bağlı olan ve etrafındaki birçok Asya ve Afrika ülkesi için hayati önemde olan Kızıldeniz'de öylece bırakılan tanker, denizin ortasında çürüyor.

İçinde bulunan petrolü denize sızdıran dev geminin, çevreye vereceği zararın tahmin edilenden çok daha fazla olacağı ve 8 milyon insanı susuz bırakacağı konuşuluyor.

BALIK POPÜLASYONU 3 HAFTADA YOK OLABİLİR

Geminin patlaması durumunda petrolün Yemen sahil şeridini de aşarak Suudi Arabistan, Eritre ve Cibuti’yi de etkileyebileceği belirtiliyor.

Oluşacak felakette Yemen’in Kızıldeniz’deki balık popülasyonunun da 3 hafta içinde yok olma tehdidi bulunuyor.