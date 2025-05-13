Kızılhaç: Gazze'de insani kriz felaket boyutunda

AA & Ensonhaber

ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander’ın Gazze Şeridi'nde serbest bırakılmasının ardından Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yapılan açıklamada komitenin esirlerden birinin serbest bırakılmasını ve Gazze'den güvenli bir şekilde çıkarılarak İsrail makamlarına ulaştırılmasını başardığı ifade edildi.

Bu sürecin esirlerin nakli ve tesliminde güvenilir, tarafsız bir arabulucunun oynayacağı hayati rolü gözler önüne serdiği kaydedildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, "Bugün bir ailenin daha çocuklarına yeniden kavuşmasından derin bir memnuniyet duysak da geride kalan esirler ve aileleri ile Gazze Şeridi’nin dört bir yanındaki yüz binlerce sivil için kabus hala devam ediyor" şeklinde konuştu.

KALICI ATEŞKES ÇAĞRISI

Egger, can kurtarmak ve ateşkesi yeniden sağlamak için siyasi iradeye acil ihtiyaç olduğu vurgusu yaptı.

Uluslararası insancıl hukukun, sivillere yönelik insani yardımın hızlı ve engelsiz şekilde ulaştırılmasına izin verilmesini ve bu yardımların ulaştırılmasının kolaylaştırılmasını öngördüğünü söyleyen Egger, "Tüm tarafların kalıcı bir ateşkes anlaşması yolunda ilerlemeyi garanti altına alma konusunda taahhütte bulunmaları gerekir" ifadesini kullandı.

Egger, İsrail makamları tarafından tutulan Filistinli esirlere erişmelerine izni verilmesi çağrısı yaptı.