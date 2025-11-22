KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’dan Hristodulidis’e sert tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununa ilişkin yoğun tepki toplayan bir açıklama yaptı.

"TÜRK ASKERİ ÇEKİLMEDEN ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİL"

Hristodulidis, GKRY’de 1974'teki Kıbrıs’ta savaşan 15 Yunan askerinin de hazır bulunduğu bir törene katıldı.

Hristodulidis yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununa Türk askeri birliklerinin geri çekilmediği ve güvenlik garantilerinin kaldırılmadığı bir çözümün kabul edilemeyeceğini belirtti.

KKTC CUMHURBAŞKANI ERHÜRMAN’DAN SERT TEPKİ: AÇIKLAMALARI YOK HÜKMÜNDE

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Hristodulidis’in ifadelerine sert tepki göstererek, açıklamanın kendisi için "yok hükmünde" olduğunu vurguladı.

Erhürman, Hristodulidis ile dün başkent Lefkoşa’daki ara bölgede Birleşmiş Milletler (BM) konutunda gerçekleştirdiği görüşmeye değinerek şöyle dedi:

"Daha dün Sayın Hristodulidis ile yaptığımız görüşmede Kıbrıs sorunu ekseninde medya üzerinden karşılıklı açıklama yapmama konusunda hemfikir olduk. Bugün, kendisinin ‘Çözüm ancak garantilerin kaldırılması ve Türk askerinin çekilmesiyle mümkün’ açıklaması yer aldı medyada. Benim dört maddelik metodoloji önerime ‘ön şart’ diyordu Hristodulidis. Onlar ön şart falan değildi ama bu açıklamasıyla kendisi kabulünün imkansız olduğunu bildiği bir ‘ön şartı’ ortaya koymuş oldu"

Erhürman, "Bu adada egemenlik haklarına sahip iki eşit kurucu ortaktan biri olan Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın, ‘garantör’ sıfatını taşımayan devletlerle pek çok askeri anlaşmaya imza atan Hristodulidis’in bu konuda, böyle bir ön şart ortaya koymaya çalışması abesle iştigal" ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜM ATMOSFERİNE İHTİYAÇ VAR"

Erhürman, "Bu adada bir çözüm atmosferine ihtiyaç var dedim Sayın Hristodulidis’e ve bana bu konuda çok iş düşüyor dedim ve demeye devam ediyorum. Ben bu konuda son derece samimiyim. Onun için bu aşamada şunu söylemekle yetiniyorum: Sayın Hristodulidis’in açıklaması benim için yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.