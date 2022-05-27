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    KKTC'de ormanlık alan alevlere teslim oldu

    Ormanlık alana yayılan alevler nedeniyle alarm durumuna geçildi. Türkiye, yangına müdahale için helikopter desteği verecek.
    • 27.05.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 17:05
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    KKTC'de ormanlık alan alevlere teslim oldu

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) yangın haberi geldi.

    Girne'ye bağlı Geçitköy bölgesinden alevler yükseldi.

    Ormanlık alana yayıldı

    Polis Basın Subaylığı'na göre, öğle saatlerinde arazide çıkan ve ormanlık alana yayılan yangın için söndürme çalışmaları devam ediyor.

    Yangına polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma, askeri personel ve bölge halkı traktörlerle müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

    Türkiye'den söndürme desteği

    Yangına bağlı oluşan yoğun duman nedeniyle ve iş makinelerinin yangına müdahale edebilmeleri amacıyla Girne-Güzelyurt ana yolunun Geçitköy ile Karşıyaka arası trafik akışına kapatıldı.

    Geçitköy'deki yangına havadan müdahale için Türkiye'den 2, Birleşmiş Milletler'den de 1 yangın söndürme helikopteri gelecek.

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yangın bölgesini havadan inceleyerek bilgi aldı.

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    Mevlevi'deki yangın kontrol altında

    Öte yandan, Güzelyurt'a bağlı Mevlevi bölgesindeki çöplük alanda çıkan yangın ise kontrol altına alındı.

    AA'nın haberine göre, çevre emniyetinin sağlandığı bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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