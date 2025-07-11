Klimalarda güvenlik tehlikesi: Acil olarak geri çağrıldı! Hemen kontrol edin

ABD’li büyük perakende zinciri Costco, bazı klimalarını geri çağırıyor.
Midea ve Danby markalarına ait pencere tipi bazı klima modellerinde küf oluşumu tespit edilmesi nedeniyle ürünler acilen piyasadan toplatılıyor.
Geçtiğimiz dönemde Anker marka powerbank’lerde yaşanan sorunların ardından şimdi de klima sektöründe ciddi bir güvenlik alarmı verildi.
Uzmanlar, küfün solunum yolları üzerinde oluşturabileceği risklere dikkat çekerek, söz konusu cihazların kullanımının derhal durdurulmasını öneriyor.
GERİ ÇAĞRILAN MODELLER
Midea U Şeklinde Pencere Tipi Klimalar Ürün Kodları: 1572673, 1657921, 1677429, 1768985, 2677450, 2677429 Satış dönemi: 10 Haziran 2021 – 2 Şubat 2022
Danby DAC080B6IWDB-6 Satış dönemi: 10 Haziran 2021 – 2 Şubat 2022