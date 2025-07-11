Klimalarda güvenlik tehlikesi: Acil olarak geri çağrıldı! Hemen kontrol edin Amerika Birleşik Devletleri’nde belirli klima modelleri, tespit edilen küf oluşumu riski nedeniyle acilen geri çağrılıyor. Uzmanlar, bu durumun özellikle solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğine dikkat çekiyor.