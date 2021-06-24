Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, kazayla ilgili uzlaşmayı seçti

Vanessa Bryant, ölen pilot ile helikopter sahiplerine açtığı davayı uzlaşmayla sonuçlandırmak için harekete geçti. Tarafların aralarındaki uzlaşma kabul edilirse mahkeme sona ermiş olacak.

Efsane basketbolcu Kobe Brynat, kızıyla birlikte geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Ocak 2020'de yanında bulunan 7 kişiyle birlikte hayatını kaybeden basketbolcunun eşi Vanessa Bryant, pilotun ailesi ve helikopter sahiplerine dava açtı.

Ancak Brynat'ın eşi, dava konusunda uzlaşmak üzere bir adım attı.

ŞARTLAR AÇIKLANMADI

Vanessa Bryant ile çocukları ve diğer kurbanların akrabaları, önceki gün Los Angeles'taki bir federal yargıca uzlaşma anlaşması bildirimi sundu, ancak gizli anlaşmanın şartları açıklanmadı.

MAHKEME ONAYLARSA DAVA BİTECEK

Anlaşmanın mahkeme tarafından onaylanması halinde, 26 Ocak 2020'de düşen helikopterin pilotu ile sahibi ve işletmecisi hakkında açılan ihmal ve ölüme sebebiyet verme davası sona erecek.

ANLAŞMA YASAL İŞLEMLERİ SONLANDIRACAK

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, şubat ayında kazadan pilot hatasını sorumlu tutan bir rapor yayınladı.

Raporda, bir dizi kötü karar nedeniyle pilot Ara George Zobayan'ın kör bir şekilde bulutlardan oluşan bir duvara uçtuğu ve burada yönünü şaşırarak helikopter düşmeye başladığı halde tırmandığını sandığı tespiti yer aldı.

Kurul ayrıca güvenlik konularının yetersiz incelenmesi ve gözetimi nedeniyle Island Express Helicopters Inc. adlı helikopter şirketini suçladı.

Ancak anlaşma, Zobayan'ın mülkü Island Express Helicopters Inc. ve sahibi Island Express Holding Corp. aleyhindeki yasal işlemleri sonlandıracak.

PİLOT SUÇLANDI

Dava, şirketlerin Zobayan'ı gerektiği gibi eğitmediği veya denetlemediği, pilotun sisli havada uçma konusunda dikkatsiz ve ihmalkar davrandığı ve uçuşu iptal etmesi gerekirken yanlış karar verdiği iddiası üzerine kuruluydu.