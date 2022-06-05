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    Kolombiya Cumhurbaşkanına 5 gün ev hapsi verildi

    Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, mahkeme kararına uymadığı için 5 gün ev hapsine çarptırıldı.
    • 05.06.2022 - 05:06
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    Kolombiya Cumhurbaşkanına 5 gün ev hapsi verildi

    Ibague Yüksek Mahkemesi tarafından Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque'nin, Kolombiya'daki kahve yetiştiriciliği bölgesinde bulunan Los Nevados Ulusal Tabiat Parkı'nı korumaya yönelik mahkeme kararını uymadığı ve ihlal ettiği belirtildi.

    Duque 5 gün ev hapsi cezası aldı

    Mahkemenin kararına rağmen Duque hükümetinin, milli parkın korunması ve çevre suçlarının engellenmesi için bir Kamu Gücü Özel Komutanlığı oluşturulmasını yerine getirmediğini belirten mahkeme, Duque'ye 5 gün ev hapsi cezası verdi.

    Yüksek Adalet Divanı Çalışma Temyiz Dairesi, sonuç kararında "Yaptırım olarak beş gün ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi." ifadesine yer verildi.

    Kolombiya Cumhurbaşkanına 5 gün ev hapsi verildi #1

    Emre uyduğu kanıtlanmadıkça 15 asgari ücret tutarında para cezası

    AA2nın haberine göre yüksek mahkeme ayrıca, emre uyduğu kanıtlanmadıkça Cumhurbaşkanı Duque'ye 15 asgari ücret tutarında para cezası verilmesine de hükmetti.

    Duque'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Kolombiya Cumhurbaşkanına 5 gün ev hapsi verildi #2


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