Kolombiya'da, 300 yıl önce batan hazine yüklü geminin enkazı görüntülendi

200 tona yakın altın ve zümrüt taşıdığına inanılan San Jose gemisinin enkazı, Kolombiya ordusu tarafından görüntülendi. 300 yıldır sular altında kalan gemide, insan müdahalesine rastlanmadı.

Karayip kıyılarında, yaklaşık 950 metre derinlikte bulunan ‘San Jose’ adlı İspanyol gemisi, Kültür Bakanlığı gözetiminde yürütülen gözlem misyonu çerçevesinde, Kolombiya ordusu tarafından görüntülendi.

300 yıldır su altında olan gemide, herhangi bir insan müdahalesine rastlanmadığı ifade edildi.

Çekilen görüntüler, kamuoyu ile paylaşıldı.

Atlınlar, porselenler, çömlekler, toplar...

Hazine yüklü batık gemide altınlar, porselenler, çanak çömlekler, cam şişeler ve toplar olduğu görüldü.

İHA’nın haberine göre; geminin burun kısmı yosun ve kabuklu deniz ürünleri ile kaplıyken, gövedisinin ise net bir şekilde ortada olduğu belirtildi.

“Daha önce görülmemiş bir netlik düzeyinde görüntüler yakalamayı başardık”

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, gözlem görevine dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Teknolojik donanım ve Kolombiya donanmasının çalışmaları sayesinde daha önce görülmemiş bir netlik düzeyinde görüntüler yakalamayı başardık.”

Duque, gemi enkazının ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilmesi beklenen kurtarma çalışmaları için korunduğunu söyledi.

Kolombiya'da, 300 yıl önce batan geminin enkazı görüntülendi VİDEO



Batık gemide en az 200 ton altın, gümüş ve zümrüt bulunduğuna inanılıyor

San Jose gemisi, 1708'de Cartagena yakınlarında İngiliz donanması tarafından batırıldığında İspanya Krallığı’na aitti.

Geminin 600 kişilik mürettebatından sadece birkaçı hayatta kalabildi. Amerika kıtasından Avrupa'ya giderken batırıldığında bugünün parasıyla milyarlarca dolar değerinde olduğu tahmin edilen hazinelerle dolu olan gemi, 2015 yılında keşfedilmişti.

Uzmanlar, batık gemide en az 200 ton altın, gümüş ve zümrüt bulunduğuna inanırken, enkaz keşfedildiğinde dönemin Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, gemiyi ‘dünya tarihinde şimdiye kadar bulunan en değerli hazine’ olarak nitelendirmişti.

İki gemi enkazı da keşfedildi

Yetkililer ayrıca gözlem görevi sırasında sömürge döneminden kalma ve sömürge sonrası döneme ait toplam 2 gemiye ait enkazın daha keşfedildiğini açıkladı.

Kolombiyalı yetkililer, Kolombiya, Karayipler ve dünya için bir gurur kaynağı olacak bir batık gemi müzesi kurma yönündeki bir plan açıklamıştı.

Kolombiya, kara sularında bulunan enkazları kültürel mirasının bir parçası o larak görüyor, bu da gemideki hazinelerin satılamayacağı anlamına geliyor.

Kolombiya, İspanya ve Bolivya gemide hak iddia ediyor

İspanya ise hazinenin İspanyol gemisinde olduğu için kendilerine ait olduğunu savunurken, Bolivya ise İspanyolların yerli halkı değerli maddeleri çıkarmaya zorladığı için hazinenin kendilerine teslim edilmesini istiyor.