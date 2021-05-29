Devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 4 kişi yaşamını yitirdi. Bazı bölgelerde sokaklar yangın yerine döndü.

Kolombiya'da 28 Nisan’da başlayan hükümetin vergi reformu paketine karşı protesto gösterileri devam ediyor.

1’inci ayını dolduran gösterilerde, Ulusal İşsizlik Komitesi (CNP) tarafından yapılan çağrıyla halk bir kez daha sokaklara inerek meydanları doldurdu.

Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Popayan ve Valle de Cauca bölgelerinde, binlerce kişi Devlet Başkanı Ivan Duque karşıtı eylem yaptı.

2 KİŞİ, AJAN TARAFINDAN VURULDU

Cali’de, polis ile göstericiler arasında tansiyon yükseldi.

Cali'deki gösterilerde yola barikat kuran protestocuların protestolara sızmakla suçladığı Başsavcılık ajanına saldırdığı belirtildi.

Gerilimin artması ile 2 kişinin ajan tarafından vurulduğu ifade edildi.

SAVCI OLAYI DOĞRULADI

Olayın ardından kaçmaya çalışan ajanın, başka bir sokakta öldürüldüğü aktarıldı.

Başsavcı Francisco Barbosa, ajanın sivillere ateş açması sonucu öldürüldüğünü, ancak o sırada görevde olmadığını vurgulayarak olayı doğruladı.

4’üncü ölüm, Cali ile Candelaria kasabası arasındaki yolda meydana geldi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Cali’de sokaklar savaş alanına döndü. Yerel saatle 19.00’dan itibaren 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Devlet Başkanı Duque de kente gelerek ordunun sokağa indini belirtti ve şu açıklamaları yaptı:

"Bu konuşlandırma, 24 saatten daha kısa bir sürede kapasitemizi neredeyse üç katına çıkaracak ve vandalizm, şiddet, kentsel terör eylemlerini gördüğümüz kritik noktalara da yardım sağlayacak."





İŞ YERLERİNE ZARAR VERİLDİ

Bogota'da, tarihi Bolivar Meydanı'ndaki gösterilerde genel olarak barışçıl hava esti.

Farklı noktalara yayılan bazı göstericiler otobüs duraklarına, bankalara ve iş yerlerine zarar verdi.

Kolombiya’daki protestolarda 4 kişi hayatını kaybetti VİDEO



46 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Popayan'da da göstericiler caddelerde kurdukları barikatları ateşe verdi.

Ombudsman Ofisine göre 1 ay süren gösterilerde 46 kişi hayatını kaybetti.