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    Kongo'da fırtına: 300 ev yıkıldı, 5 çocuk kayıp

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde şiddetli rüzgar nedeniyle 300 hanenin yıkıldı, 5 çocuk kayboldu.
    • AA
    • 09.02.2022 - 01:11
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    Kongo'da fırtına: 300 ev yıkıldı, 5 çocuk kayıp

    UKongo ulusal basınındaki haberlere göre, Güney-Kivu eyaletinin Buhavu şehrine bağlı Mubugu bölgesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yerini kuvvetli yağışa bıraktı.

    300 EV YIKILDI, BİN 500 EV HASAR GÖRDÜ

    Bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle 300 hane yıkıldı, bin 500 hane zarar gördü.
    Birçok hayvanın da telef olduğu afette 5 çocuk kayboldu.

    KERPİÇ EVLER FIRTINAYA DAYANMADI

    Halkın çoğunun evlerini kerpiçten yapması ve kısa ömürlü malzemeler kullanması nedeniyle evlerin kolayca yıkıldığı belirtiliyor.

    Kongo da fırtına: 300 ev yıkıldı, 5 çocuk kayıp #1


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