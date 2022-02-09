Kongo'da fırtına: 300 ev yıkıldı, 5 çocuk kayıp

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde şiddetli rüzgar nedeniyle 300 hanenin yıkıldı, 5 çocuk kayboldu.

UKongo ulusal basınındaki haberlere göre, Güney-Kivu eyaletinin Buhavu şehrine bağlı Mubugu bölgesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yerini kuvvetli yağışa bıraktı.

300 EV YIKILDI, BİN 500 EV HASAR GÖRDÜ

Bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle 300 hane yıkıldı, bin 500 hane zarar gördü.

Birçok hayvanın da telef olduğu afette 5 çocuk kayboldu.

KERPİÇ EVLER FIRTINAYA DAYANMADI

Halkın çoğunun evlerini kerpiçten yapması ve kısa ömürlü malzemeler kullanması nedeniyle evlerin kolayca yıkıldığı belirtiliyor.