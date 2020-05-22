Korona vaka sayısı 5 milyon 200 bini geçti

En fazla vaka ABD'de görülürken, bu ülkeyi sırasıyla Rusya ve Brezilya takip etti.

Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde artmaya devam ediyor.

Worldometer internet sitesine göre, dünyada koronavirüse yakalanan kişi sayısı 5 milyon 207 bin 910'a ulaştı.

Koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 621 bin 196 kişi salgına yakalandı.

DÜNYA GENELİNDE SON DURUM

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Rusya (326 bin 448), Brezilya (310 bin 921), İspanya (280 bin 117), İngiltere (250 bin 908), İtalya (228 bin 6), Fransa (181 bin 826) ve Almanya (179 bin 21) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 153 bin 548'e ulaştı.

VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞAN DİĞER ÜLKELER

"İran (129 bin 341), Hindistan (118 bin 501), Peru (108 bin 769), Çin (82 bin 971), Kanada (81 bin 324), Suudi Arabistan (65 bin 77) Meksika (59 bin 567), Şili 57 bin 581, Belçika (56 bin 235) ve Pakistan (50 bin 694)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle 334 bin 848 kişi hayatını kaybetti.