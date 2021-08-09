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    Koronavirüs aşısı karşıtlarından BBC binasına baskın

    Londra'da toplanan aşı karşıtı grup, BBC binasına girmeye çalıştı. Polis engeliyle karşılaşan öfkeli kalabalığın binaya girişine izin verilmedi.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 17:34
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 17:54
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    Koronavirüs aşısı karşıtlarından BBC binasına baskın

    Daha önce aşı karşıtlarının gösterilerine sahne olan İngiltere'nin başkenti Londra'da, bu kez bir televizyon hedef alındı.

    İngiltere'de koronavirüs aşısına karşı çıkan bir grup, toplanarak BBC binasına girmeye çalıştı.

    BBC BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞTILAR

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, göstericilerin polis engeline rağmen binaya girmek için saldırıya geçtiği görüldü. Polisle göstericiler arasında bir süre itiş kakış yaşandı.

    Gerilimli anlar, grubun London Park'ta bir araya gelmesiyle başladı. Polis eşliğinde parktan ayrılan protestocular, BBC binasına yöneldi.

    Aşı karşıtlarından BBC binasına baskın ViDEO

    POLİS ENGELİNİ GEÇEMEDİLER

    Öfkeli kalabalık, binaya girmeye çalışsa da polis engelini aşamadı. Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'ndan (MET) bir sözcü, "Grubun farkındayız. Tutuklama yok ancak memurlar hazır bulunuyor. Durumu izlemeye devam edecekler." dedi.

    Bir BBC sözcüsü ise medya kuruluşunun güvenlik konularında yorum yapmadığını söyledi.

    Koronavirüs aşısı karşıtlarından BBC binasına baskın #1

    AŞI KARŞITLARI BBC'Yİ SUÇLADI

    BBC stüdyosunun dışında toplanan kalabalık, "Yazıklar olsun, ayıp size" diye bağırdı.

    Gruptan birisi de söz konusu televizyonu "doğru bilgi vermediği" gerekçesiyle suçladı.

    Koronavirüs aşısı karşıtlarından BBC binasına baskın #2

    Koronavirüs aşısı karşıtlarından BBC binasına baskın #3

    Koronavirüs aşısı karşıtlarından BBC binasına baskın #4

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